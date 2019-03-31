У полоненого моряка Андрія Артеменка день народження
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Українському захисникові виповнилося 25 років
Сьогодні, 31 березня, свій день народження святкує військовополонений моряк Андрій Артеменко. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Українському захисникові виповнилося 25 років.
«Вітаємо з Днем народження! Ми пишаємося тобою, Артеме! І бажаємо, щоб ти якомога швидше опинився вдома, з родиною!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО: Андрія Эйдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.
Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».
В кінці лютого в Росії заявили, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.