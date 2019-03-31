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    У полоненого моряка Андрія Артеменка день народження

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    У полоненого моряка Андрія Артеменка день народження

    Українському захисникові виповнилося 25 років

    Сьогодні, 31 березня, свій день народження святкує військовополонений моряк Андрій Артеменко. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    Українському захисникові виповнилося 25 років.

    «Вітаємо з Днем народження! Ми пишаємося тобою, Артеме! І бажаємо, щоб ти якомога швидше опинився вдома, з родиною!» - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО: Андрія Эйдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

    В кінці лютого в Росії заявили, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

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