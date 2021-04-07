Польща продовжила жорсткий локдаун

У Польщі з 27 березня було запроваджено додаткові коронавірусні обмеження

Обмеження продовжено ще на понад тиждень

Жорсткий локдаун, який мав діяти в Польщі до 10 квітня, буде продовжено ще на понад тиждень – до 18 квітня. Таке рішення ухвалив уряд Польщі.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ.

«Ми ухвалили рішення, що нинішні обмеження буде продовжено на черговий період - на понад тиждень», – зазначив міністр.

Недзельський додав, що локдаун діятиме до 18 квітня, а наступного тижня уряд вирішить, що робити далі.

Міністр повідомив, що рішення продовжити нинішні обмеження викликані очікуванням того, чи відбуватиметься зменшення кількості інфікованих і надалі. За його словами, нинішні сигнали щодо кількості нових інфікованих не є «оптимістичними» у контексті зайнятості Covid-ліжок у лікарнях.

Недзельський підкреслив, що у Польщі домінує «британська» мутація коронавірусу, яка становить 90% усіх нових випадків інфікування. У країні також трапляються поодинокі випадки «південноафриканського» і «бразильського» штамів коронавірусу. Водночас міністр не виключив, що ще до кінця квітня до стаціонарного навчання у школах повернуться учні 1-3 класів середніх шкіл. Глава МОЗ Польщі повідомив, що уряд очікує на рішення Європейського агентства з лікарських засобів у справі вакцини AstraZeneca і після цього вирішуватиме, продовжувати нею вакцинацію чи обмежити її використання. У Польщі з 27 березня було запроваджено додаткові коронавірусні обмеження. Зокрема, у цей період закриті меблеві та будівельні магазини, а в торгових пунктах запроваджено принцип зменшення допустимої кількості покупців на 100 квадратних метрів: у більших магазинах це 1 людина на 20 квадратних метрів. Так само зменшено допустиму кількість людей у церквах: там дозволено перебувати одній людині на 20 квадратних метрів храмової площі. Упродовж визначеного часу залишатимуться закритими перукарні, салони краси, дитячі садки та ясла. Дитсадки працюватимуть лише у сфері догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу. Спортивні об'єкти будуть відкритими лише для заняття професійним спортом. За даними МОЗ Польщі, упродовж минулої доби зафіксовано 14910 випадків інфікування, померли 638 осіб. Від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 2,4 млн осіб, померли понад 55 тис. осіб.

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