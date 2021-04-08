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    Вакцинації замало. Потрібно запровадити комендантську годину, – інфекціоністка Голубовська

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    Щоб подолати хворобу в країні треба ввести жорсткий карантин - Вакцинації замало. Потрібно запровадити комендантську годину, – інфекціоністка Голубовська
    Щоб подолати хворобу в країні треба ввести жорсткий карантин
    фото: drohobych-rada.gov.ua

    Лікарка наголошує, що потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу.

    Лише однієї вакцинації від коронавірусу недостатньо, в Україні потрібно ввести комендантську годину і заборонити авіасполучення. Про це заявила докторка медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська в етері каналу «Наш».

    Лікарка зазначила, що в Україні на сьогодні спостерігається найважча ситуація з коронавірусом за весь час пандемії і, щоб подолати хворобу в країні треба ввести жорсткий карантин, бо лише вакцинації для цього недостатньо.

    «Коли є певні карантинні обмеження, тоді вірус немає можливості адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще агресивнішого агента. Вакцинація – один з компонентів протидії захворюванню. Якщо тільки вакцинувати і більше нічого не робити, то ми будемо у природньому інфекційному процесі, тобто максимально постраждалою державою», – сказала Голубовська.

    Інфекціоністка наголосила, що підтримує введення комендантської години в Україні та закриття авіасполучення з іншими державами. «Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу», – сказала вона.

    Тим часом, до лікарень столиці госпіталізували 189 хворих Covid-19, 358 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус і з пневмоніями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

    Так, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

    Теги: Київ Ольга Голубовська карантин вакцинація вірус коронавірус
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