Чернігів і Тернопіль вводять додаткові карантинні обмеження

Водночас у Чернігові дозволили відвідувати кладовище та торгувати напоями «із вікна»

У Чернігові впроваджено додаткові карантинні обмеження через критичний приріст госпіталізованих із коронавірусом за останні дні. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«З 00:00 8 квітня 2021 року... на території міста Чернігова забороняються: відвідування закладів культури... проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м.; проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів; відвідання басейнів і спортивних споруд незалежно від форм власності; перебування без маски на площах загального користування», - йдеться в повідомленні.

Водночас ухвалено рішення пом'якшити деякі впроваджені раніше заходи. Зокрема, скасовано заборону відвідування кладовища «Яцево».

Також переглянуто заборону продажу напоїв «із вікна». Як проінформував чернігівський міський голова, запровадження цієї заборони пов’язане з традицією збиратися біля цих закладів компаніями, причому без дотримання дистанції та масок. На забороні наполягли медики. Разом з тим, заборону відмінять при умові забезпечення кав’ярнею дотримання покупцями обмежувальних заходів. Покупців може бути не більше двох біля віконця одночасно, у черзі вони мають дотримуватися соціальної дистанції, бути в масках тощо. А в разі зафіксованого порушення цих обмежень – «точка» закривається без будь-яких подальших розмов.

Крім того, через складну епідситуацію та зростання рівня захворюваності на ковід низку додаткових обмежень упроваджено з 8 квітня на території Тернопільської територіальної громади.

«Заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів і дитячих ігрових кімнат; заборонено проведення всіх масових заходів; (дозволено - ІФ) проведення всіх Богослужінь, інших релігійних обрядів і заходів із використанням одноразового посуду на вулиці поруч із храмом за дотримання дистанції 1,5 м між присутніми», - повідомляється на сайті Тернопільської міськради.

Робота в торговельних і торговельно-розважальних центрах дозволена за умови спільного контролю з правоохоронцями, температурного скринінгу відвідувачів, обмеження кількості відвідувачів до не більше одного відвідувача на 10 кв м, дотримання дистанції в чергах щонайменше 1,5 м.

Водночас із 12 квітня учні 1-4 класів у Тернополі підуть до школи, а решта навчатимуться дистанційно. З цього самого дня дозволено проведення практичних занять у майстернях, лабораторіях закладів профтехосвіти групами до 15 учнів.

Закладам громадського харчування з 12 квітня заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено лише на відкритих літніх майданчиках, а також на винос і за адресною доставкою.