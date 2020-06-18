У Польщі різко зросла смертність від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Польщі зросла до 1316

Кількість померлих від коронавірусу у Польщі – найвища з кінця квітня

У Польщі повідомляють про найбільшу добову кількість смертей від коронавірусу за майже два місяці.

Як пише Onet, такі дані сьогодні оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

У Польщі за останні 24 години від коронавірусу померли 30 хворих. Вищої добової кількості померлих не реєстрували жодного разу, починаючи з 28 квітня, коли померли 34 хворих. Найбільшу кількість загиблих від епідемії за добу зареєстрували 24 квітня – 40 осіб.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Польщі зросла до 1316.

За останню добу виявили 314 нових хворих на коронавірус, більшість випадків – у Сілезькому (88) та Лодзькому (75) воєводствах. Це суттєве падіння, порівняно зі стрибком до понад 500 випадків вчора. До того кілька днів приріст нових хворих становив близько 400.

Перед цим великий спалах нових заражень спостерігався в середині минулого тижня: кілька днів поспіль реєстрували понад 570 хворих за добу. Показник 8 червня - 599 нових заражень - став найвищим за увесь час епідемії.

Із 31 015 підтверджених хворих на коронавірус у Польщі з початку епідемії, одужали вже 15 317.

Напередодні повідомлялося, що Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.