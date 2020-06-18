  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні вже понад 34 тис. випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

    • Розсилка
    <span>За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)</span> - В Україні вже понад 34 тис. випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів
    За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)
    Фото: pixabay.com

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 171, на Закарпатті – 74, на Рівненщині – 73

    Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.

    Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

    Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);
    • Волинська обл. — 1610 (526 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);
    • Донецька обл. — 349 (140 одужали);
    • Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);
    • Запорізька обл. — 541 (375 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);
    • м. Київ — 4084 (1286 одужали);
    • Київська обл. — 2119 (941 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);
    • Луганська обл. — 68 (42 одужали);
    • Львівська обл. — 3398 (661 одужали);
    • Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);
    • Одеська обл. — 1188 (481 одужали);
    • Полтавська обл. — 287 (260 одужали);
    • Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);
    • Сумська обл. — 236 (169 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);
    • Харківська обл. — 1707 (786 одужали);
    • Херсонська обл. — 184 (174 одужали);
    • Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);
    • Черкаська обл. — 568 (374 одужали);
    • Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);
    • Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).
    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на Covid-19.

    Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

    Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

    Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    Крим здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ