В Україні вже понад 34 тис. випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 171, на Закарпатті – 74, на Рівненщині – 73Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.
Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);
- Волинська обл. — 1610 (526 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);
- Донецька обл. — 349 (140 одужали);
- Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);
- Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);
- Запорізька обл. — 541 (375 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);
- м. Київ — 4084 (1286 одужали);
- Київська обл. — 2119 (941 одужали);
- Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);
- Луганська обл. — 68 (42 одужали);
- Львівська обл. — 3398 (661 одужали);
- Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);
- Одеська обл. — 1188 (481 одужали);
- Полтавська обл. — 287 (260 одужали);
- Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);
- Сумська обл. — 236 (169 одужали);
- Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);
- Харківська обл. — 1707 (786 одужали);
- Херсонська обл. — 184 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);
- Черкаська обл. — 568 (374 одужали);
- Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);
- Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на Covid-19.
Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.
Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.
Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.
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Всього34063
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Хворіють17650
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Одужали15447
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Померли966
Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.