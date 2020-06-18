В Україні вже понад 34 тис. випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)

За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 171, на Закарпатті – 74, на Рівненщині – 73

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);

Волинська обл. — 1610 (526 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);

Донецька обл. — 349 (140 одужали);

Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);

Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);

Запорізька обл. — 541 (375 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);

м. Київ — 4084 (1286 одужали);

Київська обл. — 2119 (941 одужали);

Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);

Луганська обл. — 68 (42 одужали);

Львівська обл. — 3398 (661 одужали);

Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);

Одеська обл. — 1188 (481 одужали);

Полтавська обл. — 287 (260 одужали);

Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);

Сумська обл. — 236 (169 одужали);

Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);

Харківська обл. — 1707 (786 одужали);

Херсонська обл. — 184 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);

Черкаська обл. — 568 (374 одужали);

Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);

Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на Covid-19.

Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.