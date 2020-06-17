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    Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України

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    Пасажирам перед бронюванням квитків слід враховувати можливість скасування рейсів - Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України
    Пасажирам перед бронюванням квитків слід враховувати можливість скасування рейсів

    Ryanair закрив продажі квитків на маршрут Київ-Краків

    Уряд Польщі обмежив міжнародне повітряне сполучення в країні, через що рейси з України опинилися під забороною, повідомляє avianews.com.

    Це передбачено розпорядженням №1050. Воно набуло чинності 17 червня та буде діяти до 30 червня.

    Заборона поширюється на рейси з усіх країн за винятком членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. Окремо зазначено, що також заборонені рейси з Великобританії і Швеції та Португалії, які входять в ЄС.

    17 червня Wizz Air скасувала рейси з Києва до Варшави і Кракова, які ще вчора авіакомпанія розраховувала виконувати. Ryanair закрив продажі квитків на маршрут Київ-Краків, який планував відновити в червні.

    Пасажирам перед бронюванням квитків слід враховувати можливість скасування рейсів через рішення влади, а також можливу відмову в допуску на борт літака через обмеження країн на в'їзд іноземців.

    Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС і Шенгенської зони продовжити заборону на в'їзд громадян третіх країн до 30 червня. Однак обмеження може бути продовжено.

    Напередодні стало відомо, що Польща погодила рух легковиків через пункти пропуску «Медика - Шегині».

    Також сьогодні уряд прийняв рішення про те, що Україна відкриє кордони з РФ і Білоруссю.

    Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

    Раніше міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

    Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня

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