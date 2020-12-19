У Польщі різко зросло негативне ставлення до церкви

Рішення про заборону абортів у Польщі громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви

Діяльність Римо-католицької церкви в Польщі вважають «негативною» 47% респондентів

Церква в Польщі втрачає своїх прихильників і є установою, діяльність якого поляки оцінюють негативно. Про це свідчить останнє опитування CBOS, повідомляє О2.pl.

Зазначається, що діяльність Римо-католицької церкви в Польщі вважають «негативною» 47% респондентів, а 41% вважає її діяльність «позитивною».

«Ставлення людей швидше за все, пов'язано з недавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків, а також з багатьма іншими випадками», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у березні цього року 57% поляків позитивно оцінили діяльність Церкви, тоді як негативно висловилися лише 32% респондентів.

Соціологи наголошують, що давно не було таких значних змін, на які, можливо, вплинули рішення Конституційного суду, які громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та у всій країні почалися масові акції протесту.