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    У Польщі різко зросло негативне ставлення до церкви

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    Рішення про заборону абортів у Польщі&nbsp;громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви - У Польщі різко зросло негативне ставлення до церкви
    Рішення про заборону абортів у Польщі громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви

    Діяльність Римо-католицької церкви в Польщі вважають «негативною» 47% респондентів

    Церква в Польщі втрачає своїх прихильників і є установою, діяльність якого поляки оцінюють негативно. Про це свідчить останнє опитування CBOS, повідомляє О2.pl.

    Зазначається, що діяльність Римо-католицької церкви в Польщі вважають «негативною» 47% респондентів, а 41% вважає  її діяльність «позитивною».

    «Ставлення людей швидше за все, пов'язано з недавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків, а також з багатьма іншими випадками», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що у березні цього року 57% поляків позитивно оцінили діяльність Церкви, тоді як негативно висловилися лише 32% респондентів.

    Соціологи наголошують, що давно не було таких значних змін, на які, можливо, вплинули рішення Конституційного суду, які громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.

    Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні.

    Після цього у Варшаві та у всій країні почалися масові акції протесту.

    Теги: церква суд Польща аборт
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