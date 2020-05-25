У Польщі жодного померлого за добу вперше за час епідемії



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У Польщі вперше з початку епідемії не зафіксували жодної нової смерті від коронавірусу

Кількість нових хворих за останню добу – 148 осіб

У Польщі вперше з початку епідемії коронавірусу не зареєстрували жодної нової смерті за добу.

Про це повідомляє RMF24.

У Польщі вперше з початку епідемії не зафіксували жодної нової смерті від коронавірусу.

Кількість нових хворих за останню добу зросла на 148 осіб. Це суттєво менше, ніж у середньому протягом минулого тижня. Найбільше випадків – 89 – знову виявлено в Сілезькому воєводстві. На другому місці – Великопольське з 18 хворими, далі – Нижньосілезьке з 15 хворими.

Серед них – один випадок серед персоналу дитсадочка у Великопольському воєводстві. 10 членів персоналу, 5 дітей та членів їхніх родин, які контактували з хворим, ізолювали.

У Сілезькому воєводстві продовжують тестувати членів родин гірників із шахт, де виявлено масштабний спалах коронавірусу. Захворіли вже понад 3300 шахтарів.

За словами речника міністерства охорони здоров’я, коефіцієнт відтворення вірусу, який демонструє, скільки в середньому людей інфікує один хворий, зараз перевищує 1 лише в Сілезькому воєводстві. Там він становить 1,33. Близький до 1 він також у Великопольському, Лодзинському та Нижньосілезькому воєводствах – 0,97, 0,96 та 0,95 відповідно. У решті регіонів ситуація краща.

Від початку епідемії в Польщі зареєстровано 21 440 підтверджених заражень коронавірусом. 996 людей померли, одужали – близько 9 300.

Нагадаємо, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти коронавірусу, який дає побічні ефекти.