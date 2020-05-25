Київський метрополітен підрахував збитки через карантин



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25 травня столичне метро відкрилося після двомісячного карантину Фото: пресслужба мера Києва

Збитки метрополітену вимірюються сотнями мільйонів гривень

За час перебування два місяці на карантині Київський метрополітен зазнав збитків на суму 600 млн гривень.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступник директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

«Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі», - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«… Дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом; посилено дезинфікують усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів; у вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції; працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту; скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок», - розповів мер.

Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

Як повідомляв «Главком», у годину пік сьогодні в метро було надзвичайно мало пасажирів.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.