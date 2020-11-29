У Полтаві неповнолітній нацдружинник вбив чоловіка (відео)

На відеозаписі помітно, що чоловік, до якого підійшов підліток, перебував під дією наркотиків чи алкоголю

Неповнолітній полтавець, який назвався представником Нацдружин, вдарив чоловіка в центрі Полтави, внаслідок удару останній помер.

Про це повідомляє Полтавське.tv.

У мережі з’явився відеозапис, на якому хлопець, який назвався представником Нацдружин Едуардом Татаром, вдарив чоловіка. Відео знімав сам хлопець.

На відеозаписі помітно, що чоловік, до якого підійшов Едуард, перебував під дією наркотиків чи алкоголю.

Згідно з ухвалою Київського районного суду, подія сталася 13 жовтня 2020 року о 16:41 у Полтаві за зупинкою «Сінна». Хлопець – мешканець Полтави, учень 11 класу. Внаслідок його удару, чоловік впав на землю та отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімації, не приходячи до тями.

Хлопцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України). Він власну вину визнав.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00 без застосування електронних засобів контролю. Строк дії ухвали – до 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік заявив на себе в поліцію. Перебуваючи у стані сильного алькогольного сп'яніння, йому примарилося, що вбив сусіда.