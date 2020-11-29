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    У Чернігові чоловік вкрав таксі й загинув в ДТП, тікаючи від поліції

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    <p>Викрадач авто, втікаючи від поліції, потрапив у ДТП</p> <p><span>Фото: cn.npu.gov.ua</span></p> - У Чернігові чоловік вкрав таксі й загинув в ДТП, тікаючи від поліції

    Викрадач авто, втікаючи від поліції, потрапив у ДТП

    Фото: cn.npu.gov.ua

    Крадій на шаленій швидкості злетів у кювет та зупинився в дереві

    В Чернігові клієнт викрав автомобіль місцевого таксиста, відтак втікав від поліцейської погоні, через що не справився з кермуванням, врізався в дерево та помер на місці ДТП.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронного відомства.

    Зазначається, що ввечері 28 листопада до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація, що клієнт місцевого таксиста заволодів його автомобілем «Renault Kangoo». Правоохоронці ввели план «Перехват». Орієнтування з детальним описом автомобіля було розіслано всім поліцейським Чернігівщини та суміжних областей.

    «Через декілька годин наряд поліції помітив це авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував. Навпаки, він продовжував рух на великий швидкості. У смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП», – розповіли у поліції.

    Поліцейські встановили особу водія, ним виявився чернігівець 1987 року народження.

    Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодння транспортним засобом.

    Нагадаємо, 28 листопада у Києві Кловському узвозі зранку таксист заснув за кермом і скоїв ДТП. У результаті аварії загинула пасажирка.

    Теги: таксі ДТП водій автомобіль розслідування Чернігів поліція
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