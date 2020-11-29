У Чернігові чоловік вкрав таксі й загинув в ДТП, тікаючи від поліції

Крадій на шаленій швидкості злетів у кювет та зупинився в дереві

В Чернігові клієнт викрав автомобіль місцевого таксиста, відтак втікав від поліцейської погоні, через що не справився з кермуванням, врізався в дерево та помер на місці ДТП.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронного відомства.

Зазначається, що ввечері 28 листопада до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація, що клієнт місцевого таксиста заволодів його автомобілем «Renault Kangoo». Правоохоронці ввели план «Перехват». Орієнтування з детальним описом автомобіля було розіслано всім поліцейським Чернігівщини та суміжних областей.

«Через декілька годин наряд поліції помітив це авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував. Навпаки, він продовжував рух на великий швидкості. У смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП», – розповіли у поліції.

Поліцейські встановили особу водія, ним виявився чернігівець 1987 року народження.

Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодння транспортним засобом.

Нагадаємо, 28 листопада у Києві Кловському узвозі зранку таксист заснув за кермом і скоїв ДТП. У результаті аварії загинула пасажирка.