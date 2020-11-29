На Львівщині через відключення світла у реанімації померло двоє людей

Пацієнти були підключені до апаратів ШВЛ

У Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). У розпорядженні лікарні були два електричні генератори на випадок аварійного відключення енергопостачання, але їх з невстановлених поки причин не пустили в дію.

За фактом смерті пацієнтів поліція відкрила кримінальне провадження, – повідомляє Zaxid.net.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, інформацію про смерть пацієнтів через відсутність електропостачання поліцейські побачили у соцмережах. Під час перевірки вони встановили, що 27 листопада в період з 17:50 до 19:10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, але їх не задіяли.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст 119 (вбивство через необережність) ККУ. Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

Через хворобу за добу померли 120 осіб, попередньої доби (184), а одужали – 4243 особи (8897).