Громадяни Туреччини та Азербайджану спалили машину ресторатору з Броварів (відео)

Затриманих іноземців перевірять на причетність до скоєння інших злочинів на території Київщини

Поліція встановлює мотиви злочину

Легковий автомобіль Audi, що належить місцевому ресторатору підпалили зловмисники в місті Бровари. Як повідомляє Національна поліція Київщини, перед цим зловмисники облили авто легкозаймистою речовиною.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль Volkswagen, на якому вони пересувались під час скоєння злочину.

Раніше повідомлялося про те, що на вулиці Драгоманова в Києві невідомий обстріляв автомобіль Mercedes із автомату Калашникова і втік, залишивши зброю біля машини.