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    Громадяни Туреччини та Азербайджану спалили машину ресторатору з Броварів (відео)

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    Затриманих іноземців перевірять на причетність до скоєння інших злочинів на території Київщини - Громадяни Туреччини та Азербайджану спалили машину ресторатору з Броварів (відео)
    Затриманих іноземців перевірять на причетність до скоєння інших злочинів на території Київщини
    Фото: Національна поліція Київської області

    Поліція встановлює мотиви злочину

    Легковий автомобіль Audi, що належить місцевому ресторатору підпалили зловмисники в місті Бровари. Як повідомляє Національна поліція Київщини, перед цим зловмисники облили авто легкозаймистою речовиною.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

    Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль Volkswagen, на якому вони пересувались під час скоєння злочину.

    Раніше повідомлялося про те, що на вулиці Драгоманова в Києві невідомий обстріляв автомобіль Mercedes із автомату Калашникова і втік, залишивши зброю біля машини.

    Теги: машини автомобіль поліція Mercedes
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