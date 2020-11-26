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    Примарилося, що вбив сусіда. На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію

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    Чоловік сплатить штаф за хибний виклик поліції&nbsp; - Примарилося, що вбив сусіда. На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію
    Чоловік сплатить штаф за хибний виклик поліції 

    Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли

    У Львівській області 27-річний житель одного з сіл Жовківського району зателефонував до поліції й розповів, що він нібито вбив свого сусіда.

    Про це повідомила пресслужба поліції області.

    Так, 25 листопада о 19:30 він зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого односельця - ровесника.

    На місце «події» негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.

    Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли. Згодом поліціянти виявили сусіда у його власному будинку - живого та здорового.

    Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 183 за неправдивий виклик спецслужб на чоловіка, який зателефонував до поліції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 51 до 119 гривень).

     

    Теги: Львівщина вбивство штраф алкогольне сп'яніння поліція
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