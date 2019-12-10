У Помісній церкві пояснили, чи може червона нитка на зап’ястку вберегти від лиха



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Українська православна церква наголошує, що лише завдяки істинній вірі в Бога та Його благодатній допомозі маємо захист від зла та зміцнення сил для того, щоби творити добро

Православна церква України розвіяла черговий міф про те, що нібито червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей.

«Як наслідок своєї недосконалості, слабкості духу та маловір‘я людина схильна покладати надію на щось вигадане, вірити у різноманітні забобони, які шкодять нашому духовному життю, пізнанню Бога та істинної віри. Одним із таких забобонів є віра в те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей», - йдеться у повідомленні.

У Помісній церкві пояснили, що традиція зав’язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів. Таку нитку батьки або жреці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу (відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону). До речі, ідолослужіння Ваалу було головним гріхом древніх євреїв, проти чого виступали пророк Ілля, а за ним й інші пророки.

Тож в Українській православній церкві розповіли, що після звершення Таїнства Хрещення священник одягає на людину натільний хрест, який є не лише символом віри християнина, нашого викуплення і спасіння, але й знаком Божого захисту і благодаті, що супроводжує віруючу людину впродовж усього її земного життя. «Чи потрібен нам не захист Божий, а якийсь талісман захисту, особливо такий, справжню природу якого ми до кінця не розуміємо? Чи не означає це, що ми свідомо віддаляємося від Бога і не віримо у Його підтримку?», - зазначає пресслужба УПЦ.

У Помісній церкві зазначили, що зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток... Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила?

«Сила – у нашому дусі, нашій вірі, наших молитвах. Сила - у Бозі, адже Він – Творець усього живого і неживого, Він – Добро і Джерело добра, а ми створені Ним за Його образом, отже теж покликані творити та виявляти добро у цьому світі. Допускаючи для нас різноманітні випробування, Бог цим виявляє піклування про благо, бо, долаючи спокуси і негаразди, ми стаємо духовно сильнішими, ми вдосконалюємося і міцнішаємо у своїй вірі, яка за словами апостола Павла «є здiйснення очiкуваного i впевненiсть у невидимому», - наголошується у повідомленні.

У Помісній церкві підсумували, що не через талісмани й амулети не зрозумілого для нас сенсу і походження, а завдяки істинній вірі в Бога та Його благодатній допомозі маємо захист від зла та зміцнення сил для того, щоби творити добро.

Раніше Помісна церква розвіяла розповсюджений міф щодо хрещення дитини. Те, що мати не має бути присутньою у храмі під час хрещення дитини, – міф. Реальність така: це не заборонено.

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