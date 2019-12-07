Епіфаній відреагував на слова Філарета щодо УПЦ Київського патріархату



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Предстоятель УПЦ митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував заяву почесного патріарха Філарета

Лише одиниці, можливо, з десяток парафій у різних областях України заявили про підтримку позиції Філарета і ще не перереєструвались, зазначив Епіфаній

Після утворення Православної церкви України Української православної церкви Київського патріархату більше не існує.

Так Предстоятель УПЦ митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував заяву почесного патріарха Філарета про те, що він боротиметься за Київський патріархат «до останнього».

Нагадаємо, почесний Патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

«Почесний Патріарх дякує нам за таке рішення (що стосується гарантій забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета - ред.), але говорить, що надалі буде продовжувати боротьбу за збереження Київського патріархату. Але Української православної церкви Київського патріархату вже як такої немає, оскільки вона лягла в основу нашої єдиної помісної, уже визнаної православної церкви. Ми - єдині, ми зберегли нашу єдність і незабаром будемо вже урочисто відзначати першу річницю об’єднавчого собору, динамічно розвиваємося, укріплюємо свої позиції і завдяки цьому маємо певні успіхи - це визнання з боку інших помісних православних церков», - сказав митрополит Епіфаній.

Відповідаючи на запитання щодо процесу приєднання храмів УПЦ КП до УПЦ, він зазначив, що лише одиниці, можливо, з десяток парафій у різних областях України заявили про підтримку позиції Філарета і ще не перереєструвались.

«Ми нікого не примушуємо, ми всіх закликаємо до любові, єдності, без протистоянь і боротьби», - зазначив Предстоятель УПЦ.

Як повідомлялося, в уряді підрахували, що з патріархом Філаретом хочуть залишитися від 10 до 15 парафій. Також директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш наголосив, що з 30 січня церковної одиниці з назвою УПЦ КП в юридичному статусі не існує, проте патріарх Філарет може заснувати новий церковний рух під такою ж назвою.

Нагадаємо, у Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався.

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Джерело: Укрінформ