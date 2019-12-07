Патріархат – це дійсно незалежна Церква

Заява Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що на своєму засіданні 05 грудня 2019 року виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у тяжкі для церкви Радянські часи, і служити у Володимирському соборі. Ще раз дякую за те, що совість не дозволила зробити такий злочин.

Але я виступав і буду виступати до кінця мого життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні). Це майно було придбано мною протягом 53-літнього служіння на Київській кафедрі. Деякі державні чиновники, виступаючи на словах проти корупції і рейдерського захоплення, на ділі приймають у цьому участь. Чи можна побудувати демократичну Українську державу при такому ставленні деяких державних чиновників до своїх обов’язків?!

Митрополит Епіфаній і Священний Синод заявили, що вони завершили ліквідацію Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це неправда! Церкву не можна ліквідувати. Господь Ісус Христос сказав: «Побудую Церкву і ворота пекельні не подолають її», про ліквідацію Церкви мені говорила безбожна влада і я тоді їй відповідав: «Комунізму не буде, а Церква буде існувати, бо так сказав Бог».

Ми будемо боротись за Київський Патріархат до останнього. Патріархат – це дійсно незалежна Церква, бо Патріархат не може бути у складі іншого Патріархату, а статус митрополії дозволяє бути у складі іншого Патріархату. Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні.

Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога Незалежна Українська Православна Церква і Українська держава стати на захист Київського Патріархату!



ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї Руси-України

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