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    Думки вголос

    Патріархат – це дійсно незалежна Церква

    • Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

      Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    • Розсилка
    Патріархат – це дійсно незалежна Церква

    Заява Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

    Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що на своєму засіданні 05 грудня 2019 року виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у тяжкі для церкви Радянські часи, і служити у Володимирському соборі. Ще раз дякую за те, що совість не дозволила зробити такий злочин.
    Але я виступав і буду виступати до кінця мого життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні). Це майно було придбано мною протягом 53-літнього служіння на Київській кафедрі. Деякі державні чиновники, виступаючи на словах проти корупції і рейдерського захоплення, на ділі приймають у цьому участь. Чи можна побудувати демократичну Українську державу при такому ставленні деяких державних чиновників до своїх обов’язків?!
    Митрополит Епіфаній і Священний Синод заявили, що вони завершили ліквідацію Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це неправда! Церкву не можна ліквідувати. Господь Ісус Христос сказав: «Побудую Церкву і ворота пекельні не подолають її», про ліквідацію Церкви мені говорила безбожна влада і я тоді їй відповідав: «Комунізму не буде, а Церква буде існувати, бо так сказав Бог».
    Ми будемо боротись за Київський Патріархат до останнього. Патріархат – це дійсно незалежна Церква, бо Патріархат не може бути у складі іншого Патріархату, а статус митрополії дозволяє бути у складі іншого Патріархату. Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні.
    Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога Незалежна Українська Православна Церква і Українська держава стати на захист Київського Патріархату!

    ФІЛАРЕТ,
    Патріарх Київський
    і всієї Руси-України
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Філарет церква Українська православна церква держава православна церква злочин Епіфаній майно влада
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