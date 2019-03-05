У понеділок повз Землю пролетів астероїд



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Астероїд пройшов за 441 тис. км від Землі

Астероїд не являв загрозу для нашої планети

Астероїд 2015EG у понеділок, 4 березня, пройшов на відстані 441 тис. км від Землі. Про це повідомляє Space.com з посиланням на фахівців Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Небесне тіло мало від 19 до 42 метрів у діаметрі. Воно пройшло від Землі на відстані трохи більшій, ніж середня відстань між Землею і Місяцем.

За даними астрономів, ще раз зближення астероїда 2015EG з Землею відбудеться 9 вересня, але тоді він перебуватиме на відстані 63 млн км. Наступне зближення очікується 5 березня 2027 року, тоді небесне тіло перебуватиме на відстані 15 млн кілометрів від планети.

Раніше японський зонд успішно зібрав зразки з поверхні астероїда Рюгу.

Також астрономи виявили рекордно близький до Сонця астероїд.

Мета місії «Хаябуса-2» — допомогти вченим краще зрозуміти історію та розвиток Сонячної системи, а також встановити можливий вплив на виникнення життя таких багатих на вуглець астероїдів як Рюгу. Зібрані зондом зразки планують доставити на Землю в грудні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що в кінці лютого японська міжпланетна станція «Хаябуса-2» успішно приземлилася на астероїд Рюгу, розташований на відстані 280 мільйонів кілометрів від Землі.