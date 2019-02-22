Японський зонд сів на астероїд Рюгу



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У березні або квітні 2019 року «Хаябуса-2» влаштує на астероїді вибух, щоб створити штучний кратер для збору ґрунту

Астероїд розташований на відстані 280 мільйонів кілометрів від Землі

Японська міжпланетна станція «Хаябуса-2» успішно приземлилася на астероїд Рюгу, розташований на відстані 280 мільйонів кілометрів від Землі. Про це повідомляє «Медуза» із посиланням на Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

«Після посадки космічний зонд випустив снаряд по поверхні астероїда, щоб зібрати зразки ґрунту», - йдеться в повідомленні.

На постріл і збір матеріалу, як повідомляє The New York Times, пішло близько однієї секунди.

У березні або квітні 2019 року «Хаябуса-2» влаштує на астероїді вибух, щоб створити штучний кратер для збору ґрунту. Після цього апарат повернеться на Землю із зібраними матеріалами.

Як повідомлялося, астрономи виявили рекордно близький до Сонця астероїд.