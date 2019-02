Японський зонд успішно зібрав зразки з поверхні астероїда Рюгу

Астероїд Рюгу розташований за 280 мільйонів кілометрів від Землі

Японський міжпланетний апарат «Хаябуса-2» успішно сів на астероїд Рюгу та зібрав зразки з його поверхні.

Як повідомили в Японському агентстві аерокосмічних досліджень, після того як апарат сів, він вистрелив у поверхню танталовою кулею, а потім зібрав спеціальним пристроєм викинутий матеріал. Після цього він віддалився від астероїда.

Агентство також опублікувало знімки Рюгу, який розташований за 280 мільйонів кілометрів від Землі.

Зонд «Хаябуса-2» запустили в грудні 2014 року, а до 900-метрового астероїда Рюгу він долетів у червні 2018 року. Апарат вже декілька разів сідав на поверхню Рюгу для збору зразків. Також він залишив на астероїді два невеликих ровери.

[TD1-L08E1] On February 22 at 2:09 JST we received this navigation image! The Urashima crater is gradually turning to become visible. In the second image, we increased the magnification and brightness for easier viewing. pic.twitter.com/jN7KZ8DQMh