  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Японський зонд успішно зібрав зразки з поверхні астероїда Рюгу

    • Розсилка
    <p>Агентство опублікувало знімки Рюгу</p> <div></div> - Японський зонд успішно зібрав зразки з поверхні астероїда Рюгу

    Агентство опублікувало знімки Рюгу

    Астероїд Рюгу розташований за 280 мільйонів кілометрів від Землі

    Японський міжпланетний апарат «Хаябуса-2» успішно сів на астероїд Рюгу та зібрав зразки з його поверхні.

    Як повідомили в Японському агентстві аерокосмічних досліджень, після того як апарат сів, він вистрелив у поверхню танталовою кулею, а потім зібрав спеціальним пристроєм викинутий матеріал. Після цього він віддалився від астероїда.

    Агентство також опублікувало знімки Рюгу, який розташований за 280 мільйонів кілометрів від Землі.

    Зонд «Хаябуса-2» запустили в грудні 2014 року, а до 900-метрового астероїда Рюгу він долетів у червні 2018 року. Апарат вже декілька разів сідав на поверхню Рюгу для збору зразків. Також він залишив на астероїді два невеликих ровери.

    Мета місії «Хаябуса-2» — допомогти вченим краще зрозуміти історію та розвиток Сонячної системи, а також встановити можливий вплив на виникнення життя таких багатих на вуглець астероїдів як Рюгу. Зібрані зондом зразки планують доставити на Землю в грудні 2020 року.

    Раніше повідомлялося, що в кінці лютого японська міжпланетна станція «Хаябуса-2» успішно приземлилася на астероїд Рюгу, розташований на відстані 280 мільйонів кілометрів від Землі.

    Читайте також
    Японія наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ