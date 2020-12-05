Сонце та нічні морози: прогноз погоди в Україні на 5 грудня

У Києві протягом 5−6 грудня опадів не очікується

У деяких регіонах можливий сильний вітер

5 грудня в Україні буде хмарна з проясненнями, але суха погода, у деяких областях синоптики обіцяють туман, ожеледицю та вітер з поривами до 15-20 м/с.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0 ... +6 градусів, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях -3 ... +3 градуси; вдень +3 ... +9 градусів, в Івано-Франківській і Закарпатській областях +5 ... +13 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1 ... -4 градуси, вдень +7 ... +12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 1 ... -5 градусів, вдень -1 ... +4 градуси; в Житомирській області вночі -2 ... +3 градуси, вдень 0 ... +5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 3 ... -3 градуси, вдень 0 ... +5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -8 градусів, вдень -2 ... +3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2 ... -3 градуси, удень +1 ... + 6 градусів; в Одеській області вночі 0 ... +5 градусів, удень +3 ... +8 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, удень +3 ... +8 градусів.

5 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -3 градуси, вдень 0 ... +2 градуси.