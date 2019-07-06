У Порошенка закликали українців підписати петицію проти поверенння РФ до ПАРЄ



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У Порошенка вимагають посилити санкції проти Росії за невиконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків

У партії Європейська Солідарність закликали українців підписати петицію до ПАРЄ із закликом скасувати рішення про повернення делегації РФ в Асамблею.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Європейська Солідарність зазначає, що Російська Федерація систематично порушує норми міжнародного права щодо України, тому партія ініціює петицію від українського народу до ПАРЄ із закликом скасувати рішення про відновлення права голосу та участі для РФ», — йдеться в повідомленні.

У політсилі вимагають посилити санкції проти Росії за невиконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення наших моряків і повернення трьох військових кораблів. Також просять не послаблювати тиску поки усі «в’язні Кремля» не повернуться додому до України.

«Політичні санкції Ради Європи повинні бути відновлені, поки РФ не виконає сім резолюцій, ухвалених Парламентською Асамблеєю, а також не виконає зобов’язання щодо суверенітету і територіальної цілісності України», — йдеться в повідомленні.

У партії зазначають, що «скасування будь-яких санкцій проти РФ посилає вкрай негативний сигнал. Це є ознакою ослаблення міжнародної коаліції на підтримку України і ставить під сумнів інші санкції».

Петиція доступна для підпису за посиланням.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Згодом Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.