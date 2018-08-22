У Путіна прокоментували скасування виборів на окупованому Донбасі



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Основна причина - небажання створювати «непотрібні подразники для процесу мирного врегулювання» в поточній міжнародній обстановці, вважає близький до Кремля експерт

Проведення виборів у самопроголошених «ЛНР» і «ДНР» в поточній політичній кон'юнктурі може стати непотрібним подразником для міжнародної спільноти і ускладнити процес мирного врегулювання на Донбасі. Саме з цим пов'язує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про скасування виборів в «республіках» близький до Кремля політичний експерт, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.



«Думаю, що основною причиною можливого перенесення виборів є міжнародний контекст. Безсумнівно одне - такі вибори сьогодні можуть стати непотрібним подразником для процесу мирного врегулювання», - заявив він в середу, 22 серпня, російському агентству ТАСС.



Крім того, Чеснаков безпосередньо пов'язав проведення виборів в квазіреспубліках з продовженням Україною дії закону про особливий статус Донбасу.



«Судячи з настрою політичних лідерів в Донецьку і Луганську, з ким мені довелося особисто поспілкуватися щодо цього питання, остаточне рішення про проведення виборів буде ухвалюватися ними з урахуванням низки факторів, першою чергою міжнародної обстановки, прогресу в реалізації мінських угод і, звичайно, продовження Україною дії закону про особливий статус. Якщо цей закон вчасно і в повному обсязі не буде продовжений Верховною Радою і президентом України, то мінські угоди слід вважати зірваними з їхньої вини. Я впевнений, що в такому разі вибори в республіках Донбасу відбудуться в цьому році», - сказав політолог.



Нагадаємо, 20 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про скасування виборів у самопроголошених «ЛНР» і «ДНР».