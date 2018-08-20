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    Окупанти скасували вибори на Донбасі

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    Окупанти скасували вибори на Донбасі

    Вибори на території ОРДЛО повинні були відбутися цієї осені

    Вибори в самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», які планувалися цієї осені, будуть перенесені на невизначений термін.

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    Про це повідомляє РБК з посиланням на три джерела в понеділок, 20 серпня.

    Так, за словами одного зі співрозмовників видання, вибори в «республіках» відкладуть «за сукупністю різних факторів». Серед них він назвав відсутність необхідності в переобранні «депутатів» і керівників «республік», а також ризики для мінських переговорів і можливість введення нових санкцій.

    Стверджується, що скоро про скасування виборів в «ДНР» і «ЛНР» оголосять офіційно.

    «Проведення виборів доцільно, коли вони вирішують проблеми, а не створюють», - заявив Олексій Чеснаков, директор близького до Кремля Центру політичної кон'юнктури.

     

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