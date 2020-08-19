У Путіна вимагають від України скасувати місцеві вибори. Оприлюдено документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Проєктом документу передбачено, що Київ забезпечить «найшвидше» проведення позачергових виборів на території ОРДЛО

Російська Федерація вимагає скасування постанови Верховної Ради щодо призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Це є однією з передумов для чергової зустрічі лідерів в «нормандському форматі». Про це йдеться в проєкті документу, який опинився в розпорядженні «Главкома» та має бути узгоджений за результатами зустрічі радників лідерів «Нормандії» 28 серпня.

Попередні спільні підсумки наради радників передбачають наступні кроки. Від України вимагається вжити всіх заходів щодо скасування постанови, яка, зокрема, передбачає, що чергові місцеві вибори, які мають відбутися цього року, не проводяться на окупованих територіях. Також проєктом документу передбачено, що Київ забезпечить створення умов безпеки та прийняття відповідних законодавчих актів задля якомога швидшого проведення позачергових виборів на території ОРДЛО.

Нагадаємо, що Кремль дуже болісно сприймає рішення України провести місцеві вибори, виключивши з них території ОРДЛО. Представник Росії в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу в Мінську Борис Гризлов заявив, що постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня «суперечить Мінським угодам». Гризлов вважає, що обговорення будь-яких питань у політичній, економічній та гуманітарній сферах «в умовах, коли найвищий законодавчий орган України ухвалив рішення, що виключають врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, позбавлені будь-якого сенсу».

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі проходить 19 серпня. На 28 серпня 2020 року запланована зустріч радників лідерів «нормандського формату», до якого входять Україна, Росія, Франція та Німеччина.

Нагадаємо також, що від України традиційно в останній рік бере участь у переговорах в Мінську Андрій Єрмак, нині – голова Офісу президента, від Росії — заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак, який останнім часом курує українське питання.



За інформацією членів української делегації у ТКГ, Козак не планував брати участі у запланованих на кінець серпня переговорах. Але тепер очевидно, що його участь залежатиме від того, як сприйме Київ вимоги росіян, викладені у документі, оприлюдненому «Главкомом».

Проект угоди ТКГ

Раніше Єрмак висловлював думку, що місцеві вибори, призначені на жовтень цього року, повинні відбутися по всій території України, зокрема, і в ОРДЛО.