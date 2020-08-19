ЦВК Білорусі повідомила, коли відбудеться інавгурація Лукашенка



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Точна дата інавгурації Лукашенка на сьогодні не визначена - ЦВК

Інавгурація відбудеться протягом найближчих двох місяців

Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців. Про це заявили в Центральній виборчій комісії Білорусі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що точна дата на сьогодні не визначена.

Як повідомили в ЦВК, точну дату визначатимуть організатори інавгурації.

«Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці», - повідомили в комісії, але додали, що зазвичай вона проводиться протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.