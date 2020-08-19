ЦВК Білорусі повідомила, коли відбудеться інавгурація Лукашенка
Інавгурація відбудеться протягом найближчих двох місяців
Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців. Про це заявили в Центральній виборчій комісії Білорусі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що точна дата на сьогодні не визначена.
Як повідомили в ЦВК, точну дату визначатимуть організатори інавгурації.
«Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці», - повідомили в комісії, але додали, що зазвичай вона проводиться протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.
Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.
Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.
Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.