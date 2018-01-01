У п'яти областях України оголошена епідемія грипу

Від ускладнень грипу загинули двоє дітей

У п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%). Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. «За минулий тиждень (з 5 по 11 лютого) в Україні зареєстровано майже 260 тис.



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Від ускладнень грипу загинули двоє дітей

У п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

«За минулий тиждень (з 5 по 11 лютого) в Україні зареєстровано майже 260 тис. нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. Від ускладнень грипу загинули двоє дітей», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що епідемічний поріг в Україні в цілому перевищено на 16,8%. Грип та ГРВІ захворіли 258 тис. осіб, з них 70% - діти. Це свідчить про середньої інтенсивності активності грипу та ГРВІ.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 тис. осіб.

МОЗ нагадує, що симптомами грипу є висока температура, лихоманка, головний біль, ломота в м'язах і суглобах.

Вони можуть проявлятися раптово і тривати від кількох днів до кількох тижнів.