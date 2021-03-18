Рада хоче позбавити НАЗК права виявляти фінансові махінації партій

Партії хочуть безкарно проводити фіктивні фінансові операції

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 5253 «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Законопроєктом пропонується заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції виявляти фіктивні фінансові операції та надані за заниженими або завищеними цінами послуги (у тому числі для виведення коштів у готівку за рахунок фіктивних договорів).

У разі прийняття законопроєкту НАЗК зможе бачити такі порушення у звітах, але вони не зможуть бути підставою зупинення державного фінансування політичної партії за кошти платників податків, повідомляє пресслужба НАЗК.

Ініціаторами законопроєтку є 14 нардепів, серед яких присутнє керівництво всіх фракцій парламенту.

НАЗК пов’язує цей намір депутатів зі своєю результативною роботою в частині контролю за тим, як партії витрачають кошти державного фінансування за кошти платників податків.

Так, у 2020–2021 роках через виявлені грубі порушення у фінансових звітах НАЗК призупинило фінансування трьох парламентських партій: «ВО «Батьківщина», «Голос» та «Слуга Народу».

«Після рішення Конституційного суду щодо е-декларування, ми сприймаємо цей законопроєкт як наступну найбільшу загрозу для результативної роботи НАЗК. За останній рік НАЗК показало, що ми відповідально слідкуємо за тим, як партії витрачають державні кошти. На жаль, у відповідь ми отримуємо ще одну спробу «вбити» одну з ключових функцій НАЗК», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Відтак партії зможуть безкарно проводити фіктивні фінансові операції з коштами платників податків.

Які порушення у звітах партій ставали підставою для зупинки державного фінансування?

Деякі народні депутати поширюють думку про те, що НАЗК призупиняло фінансування їхньої політичної партії через формальні причини.

У зв'язку з цим НАЗК вказує деякі з причин призупинки державного фінансування парламентським партіям у минулому:

одна з партій заплатила за послуги медіа-моніторингу понад 500 тис. грн. за вказані кошти виконавець надав звіт, який є точною копією інформації, раніше розміщеної на офіційному вебсайті однієї з громадських організацій;

у звітах іншої партії вказано, що вона перерахувала понад 2 млн грн за організацію та забезпечення проведення форумів на підставі неіснуючих на той момент документів;

ще одна партія перерахувала кошти п’ятьом компаніям за договорами понад 14 млн грн за поліграфічну продукцію. Голови місцевих організацій, які згідно документів отримували цю продукцію, за даними державних органів знаходилися в цей час за кордоном. Водночас рахунки цих компаній, на які повинні були перераховуватись кошти, були відкриті пізніше дати укладання самих договорів.

Нагадаємо, 1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 партій. Серед них і «Слуга народу».