НКРЕКП знову планує виплату собі премій

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП в 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського

Згідно декларацій членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата в 2020 році зросла в середньому в два рази

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за І кварталі 2021 году для заохочення роботи.

Про це йдеться в проекті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.

Розмір премії в проекті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП складала не менш як 50% їх посадового окладу.

«Враховуючи досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проект постанови НКРЕКП «Про преміювання керівних працівників НКРЕКП», - йдеться в обґрунтуванні до проекту постанови.

Нагадаємо, згідно декларацій членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата в 2020 році зросла в середньому в 2 рази до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП в 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їх звільнення. Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.