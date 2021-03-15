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    Верховна Рада до кінця тижня може скасувати переведення годинників в Україні

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    &nbsp;У Мінекономрозвитку розповіли, що немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час - Верховна Рада до кінця тижня може скасувати переведення годинників в Україні
     У Мінекономрозвитку розповіли, що немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час
    Фото з відкритих джерел

    Переведення стрілок годинника, що відбулося у ніч на 25 жовтня 2020 року, може стати останнім

    Верховна Рада України до 20 березня може скасувати переведення годинників в Україні, заявив автор цього законопроєкту, віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Про це він сказав під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів.

    Спершу він подякував усім, хто підтримав його в цьому питанні. Стефанчук сподівається, що за закон можуть проголосувати в цілому до кінця поточного тижня

    «Дуже вдячний за підтримку законопроєкту про обчислення часу в Україні», – заявив Стефанчук.


    Верховна Рада 3 березня прийняла за основу проєкт закону про обчислення часу в Україні (№4201), яким передбачається відмова від переведення годинників. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

    Як сказано в пояснювальній записці, «законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу».

    Теги: Верховна Рада Руслан Стефанчук час
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