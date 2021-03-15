Верховна Рада до кінця тижня може скасувати переведення годинників в Україні

У Мінекономрозвитку розповіли, що немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час

У Мінекономрозвитку розповіли, що немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час

Переведення стрілок годинника, що відбулося у ніч на 25 жовтня 2020 року, може стати останнім

Верховна Рада України до 20 березня може скасувати переведення годинників в Україні, заявив автор цього законопроєкту, віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Про це він сказав під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів.

Спершу він подякував усім, хто підтримав його в цьому питанні. Стефанчук сподівається, що за закон можуть проголосувати в цілому до кінця поточного тижня

«Дуже вдячний за підтримку законопроєкту про обчислення часу в Україні», – заявив Стефанчук.



Верховна Рада 3 березня прийняла за основу проєкт закону про обчислення часу в Україні (№4201), яким передбачається відмова від переведення годинників. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

Як сказано в пояснювальній записці, «законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу».