Верховна Рада може встановити новий вид пенсій

Спеціальні виплати зможуть отримувати ті громадяни, що мають грамоту від українського парламенту

Новий вид пенсій незабаром може з’явитись в Україні. Верховній Раді рекомендують розглянути відповідний законопроєкт під номером 3002а. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Рекомендацію розглянути проєкт закону надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Відповідний проєкт пропонує встановлювати пенсії за особливі заслуги громадянам, нагородженим почесною грамотою Верховної Ради.

«Народні депутати погодилися із запропонованою ініціативою щодо необхідності підняття статусу нагороди Верховної Ради, однак, при цьому висловили різні думки щодо того, якою має бути грошова виплата до нагороди: довічна чи одноразова», – сказано у повідомленні.

Члени комітету також висловилися щодо необхідності напрацювання механізму позбавлення нагороди у випадку наявності кримінальної справи. Зараз він відсутній.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути його на пленарному засіданні», – вказано у повідомленні.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему. За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дозволить збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

Також деяким українцям хочуть перерахувати пенсії. Перерахунок пенсій буде приурочений до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Разом з тим в Україні з 2022 знову посилять вимоги для виходу на пенсію в 60 років. Норму стажу збільшать на 12 місяців. Також збільшаться і вимоги для тих, хто зможе вийти на заслужений відпочинок в 63 роки.

Про це йдеться в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також з 1 квітня 2021-го збільшиться загальний пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років.