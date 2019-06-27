У Раді розглянуть припинення роботи української делегації у ПАРЄ



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Українська делегація в ПАРЄ

Засідання Комітету у закордонних справах відбудеться 1 липня

Комітет Верховної Ради у закордонних справах на засіданні 1 липня розгляне тимчасове зупинення участі постійної делегації парламенту у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) із висуненням умов до Росії.

Про це йдеться у порядку денному засідання комітету, опублікованому на сайті ВР.

Зокрема, у порядку денному зазначено, що комітет розгляне призупинення участі постійної делегації ВР у ПАРЄ у роботі Асамблеї «до виконання Російською Федерацією низки умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар».

Також комітет розгляне можливість відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ.

Окрім того, комітет розгляне проєкт постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС і призначення на цю посаду Вадима Пристайка, кандидатуру якого запропонував президент Зеленський.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».