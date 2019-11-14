«Слуга народу» пояснила, чому жителям окупованих територій треба виплачувати соціалку



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Жителям окупованих територій повинна платити пенсії та країна, де людина працювала, - депутатка

Галина Третьякова: «Люди з окупованих територій мало чим відрізняються від українця, який 40 років відпрацював в Україні, а потім поїхав в Ізраїль чи Польщу»

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що жителям окупованих територій повинна платити пенсії та країна, де людина працювала під час своєї трудової діяльності.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

Третьякова зазначила, що її точка зору збігається з позицією ООН і з усіма їх висновками.

«Люди, які перебувають на окупованих територіях мало чим відрізняються від українця, який 40 років відпрацював в Україні, а потім поїхав в Ізраїль, Польщу, чи ще кудись», - впевнена голова парламентського комітету.

Також Третьякова наголосила, що «держава, «не має створювати дискримінаційні речі, коли людина з окупованої території верифікується тут один раз на два місяці, то мешканці підконтрольної Києву території верифікуються один чи два рази на рік».

«Ми маємо ставитися однаково до наших громадян, незалежно від того, де вони проживають», - наголосила депутатка.

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