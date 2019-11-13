У «Слузі народу» вважають, що платити пенсії жителям окупованого Донбасу дуже вигідно



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Третьякова вважає, що «держава має створити для свого громадянина систему захисту»

Краще платити пенсії, ніж забезпечувати житлом і роботою, пояснює голова парламентського комітету

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому» розтлумачила позицію нової влади щодо соціального забезпечення жителів окупованих територій.

За словами депутатки, якщо не платити людям з окупованих територій, то потрібно аби вони переїхали на підконтрольну територію, покинули свої домівки, тоді державі доведеться забезпечувати їх житлом, роботою або якось компенсувати їхні втрати.

«Чи маємо їм безоплатно виділяти житло чи маємо компенсувати втрати? Чи можемо ми їм усім забезпечити робочі місця тут, потім сплачувати пенсії? Відповідно до нашого антитерористичного законодавства, за теракти несе відповідальність держава. Ми маємо рахувати, що буде, якщо ця людина переїде? Адже її захист покладеться на плечі інших платників податків», - зазначає Третьякова.

Голова парламентського комітету вважає, що «держава має створити для свого громадянина систему захисту».

«Якщо це наш громадянин і ми не визнали, що він зрадник чи терорист, то маємо допомогти. Якщо зрадник, то до суду, який визначить його долю. Чому нашого громадянина, який перебуває у Польщі, Ізраїлі, США, який сплачував податки тут, ми захищаємо, а того, хто перебуває на окупованій території, - ні?» - запитує Третьякова.

На думку депутатки, Україні краще звільняти наші території і паралельно створювати соціальний захист для людей, робити привабливою нашу країну для всіх.

«Не можна переводити цю розмову в побутову площину. Бо якщо так, давайте відміняти статтю 25 Конституції України (громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство, не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами), - наголошує Третьякова.

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