Росія в ООН визнала факт агресії проти України

Росія визнала, що «конфлікт на Донбасі» це не внутрішній конфлікт в Україні

На «заході», який влаштувала Росія в Раді ООН, намагаючись легітимізувати терористичні організації «Л/ДНР», представник РФ в ООН Василь Небензя де-факто визнав агресію РФ проти України. Про це повідомила Українська делегація у ТГК.

«В.Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною», – повідомила Українська делегація.

Загалом, подія звелася до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, який за задумом, схоже, мав представляти собою «...українську сторону у діалозі з Донбасом». Представник РФ в ООН Небензя намагався зіграти роль «...модератора дискусії».

Прозвучала пропозиція провести на окупованій РФ частині ОРДЛО «...референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог».

Небензя стверджував, що нормандський саміт (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен заміняти «...мінський формат».

«Що він мав на увазі під «Мінським форматом», залишилося загадкою, але це не завадило представнику РФ зробити акцент на тому, що «...нормандських зустрічей, можливо, більше не буде», – говориться в заяві делегації.

На думку Української делегації, РФ намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі в нормандському форматі якоюсь «...дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік «ДНР» та «ЛНР».

Також РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути «...визначена воля народу Донбасу», кваліфікуючи цей процес як «...істинне виконання Мінських домовленостей».

Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих «ЛНР» та «ДНР» в якості «незалежних республік» або загроза такого визнання.

Напередодні Росія намагалася провести в Радбезі ООН засідання за участю представників бандформувань «Л/ДНР», використавши для цього спеціальну процедуру дуже неформальних конфіденційних зустрічей («формат Арріa»). Україна разом із партнерами зірвала цю спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.