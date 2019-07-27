У разі доведення провини Глуховері загрожує до восьми років в'язниці, - голова ДБР Труба



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Очільник поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що в разі доведення провини за фактом можливого перевищення влади і службових повноважень начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталію Глуховерю загрожує до восими років позбавлення волі. Про це він написав на своєму каналі в месенджері Telegram.

Зі слів Труби, зупинка автомобіля за порушення правил дорожнього руху - це не надзвичайна ситуація високого рівня складності.

Він також зазначив, що в такому випадку треба просто нести передбачену законом відповідальність за порушені правила, а не викликати КОРД.

«Очевидно тоді учасникам цієї події здавалося, що ситуація вирішена і ніколи не буде винесена в суспільстві. Сьогодні ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розслідування було оперативним і об'єктивним», - повідомив Труба.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади та службових повноважень Глуховерею.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля перебував водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу.

Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомлялось, Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.