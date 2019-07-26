Труба заявив, що ні Кличко, ні його представники не прийшли на допит в ДБР



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Мера Києва Віталія Кличка викликали на допит у ДБР як свідка у справі щодо виростання комунальних земель

ДБР направить Кличку повістку на повторний допит

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ні мер Києва Віталій Кличко, ні його помічники не прийшли на допит до ДБР. Про це він повідомив у Telegram.

«Ані Віталій Кличко, ані його представники не прийшли до ДБР. Нагадаю, мер столиці був викликаний сьогодні для надання показів у статусі свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві», - написав Труба.

За його словами, ДБР направить Кличку повістку на повторний допит.

«Сподіватимемося, що він прийде та розповість слідству свою позицію», - додав Труба.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Справа стосується використання комунальних земель. У ДБР уточнили, що столичного мера викликали на допит як свідка.

Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і про суть справи маніпулятивною і умисно роздутою. Він переконаний, що «справа» лопне, як мильна булька, і інспірована вона тільки заради медіаефекту».

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