В Амстердамі ввели найбільший туристичний податок в Європі



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З 2020 року за кожну ніч в готелі туристам потрібно буде платити 3 євро

3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла

З 1 січня туристи, які приїхали в Амстердам, будуть змушені платити за кожну ніч перебування додатково по 3 євро.

Про це пише The Telegraph.

Варто відзначити, що 3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла.

Таким чином за ніч в однозірковому готелі в Амстердамі туристам доведеться заплатити більше податків, ніж в кращих п'ятизіркових готелях інших великих європейських столиць.

Крім того, збір доведеться платити тим, хто знімає квартиру через онлайн-сервіси з бронювання. На цих сервісах плата підніметься до 10% від вартості житла.

Дешевше обійдеться кемпінг в наметах - 1 євро. Туристичний збір можуть не платити тільки діти до 16 років.

Як говориться в програмному документі ради по туризму Нідерландів, нові заходи потрібні для того, щоб контролювати потік відвідувачів.

«Замість того, щоб просувати цей напрямок, прийшов час займатися його менеджментом», - додається в тексті.

За даними видання, Амстердам приймає понад 17 мільйонів туристів в рік.

Нагадаємо, вхід до Колізею подорожчає на 4 євро.

До слова, туристи із ЄС все більше грошей витрачають в Україні.