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    В Амстердамі ввели найбільший туристичний податок в Європі

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    З 2020 року за кожну ніч в готелі туристам потрібно буде платити 3 євро - В Амстердамі ввели найбільший туристичний податок в Європі
    З 2020 року за кожну ніч в готелі туристам потрібно буде платити 3 євро

    3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла

    З 1 січня туристи, які приїхали в Амстердам, будуть змушені платити за кожну ніч перебування додатково по 3 євро.

    Про це пише The Telegraph.

    Варто відзначити, що 3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла.

    Таким чином за ніч в однозірковому готелі в Амстердамі туристам доведеться заплатити більше податків, ніж в кращих п'ятизіркових готелях інших великих європейських столиць.

    Крім того, збір доведеться платити тим, хто знімає квартиру через онлайн-сервіси з бронювання. На цих сервісах плата підніметься до 10% від вартості житла.

    Дешевше обійдеться кемпінг в наметах - 1 євро. Туристичний збір можуть не платити тільки діти до 16 років.

    Як говориться в програмному документі ради по туризму Нідерландів, нові заходи потрібні для того, щоб контролювати потік відвідувачів.

    «Замість того, щоб просувати цей напрямок, прийшов час займатися його менеджментом», - додається в тексті.

    За даними видання, Амстердам приймає понад 17 мільйонів туристів в рік.

    Нагадаємо, вхід до Колізею подорожчає на 4 євро. 

    До слова, туристи із ЄС все більше грошей витрачають в Україні.

    ЄС податки діти Нідерланди туризм
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