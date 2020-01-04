В Амстердамі ввели найбільший туристичний податок в Європі
3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла
З 1 січня туристи, які приїхали в Амстердам, будуть змушені платити за кожну ніч перебування додатково по 3 євро.
Про це пише The Telegraph.
Варто відзначити, що 3 євро є надбавкою до існуючого податку в розмірі 7% від вартості житла.
Таким чином за ніч в однозірковому готелі в Амстердамі туристам доведеться заплатити більше податків, ніж в кращих п'ятизіркових готелях інших великих європейських столиць.
Крім того, збір доведеться платити тим, хто знімає квартиру через онлайн-сервіси з бронювання. На цих сервісах плата підніметься до 10% від вартості житла.
Дешевше обійдеться кемпінг в наметах - 1 євро. Туристичний збір можуть не платити тільки діти до 16 років.
Як говориться в програмному документі ради по туризму Нідерландів, нові заходи потрібні для того, щоб контролювати потік відвідувачів.
«Замість того, щоб просувати цей напрямок, прийшов час займатися його менеджментом», - додається в тексті.
За даними видання, Амстердам приймає понад 17 мільйонів туристів в рік.
Нагадаємо, вхід до Колізею подорожчає на 4 євро.
До слова, туристи із ЄС все більше грошей витрачають в Україні.