160 українців другу добу не можуть вилетіти з Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці застрягли в аеропорту Неаполя

Проблеми з вильотом виникли у авіакомпанії Ernest, якій Управління цивільної авіації Італії призупинило ліцензію з 13 січня

Вже дві доби 160 українських туристів, які купували квитки на рейси авіакомпанії Ernest, не мають змоги вилетіти з Італії додому.

Як повідомляє у «Фейсбуці» Володимир Беленький, спочатку скасували рейс з Одеси та інших міст до Риму, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь-Київ. Через те, що альтернативних варіантів більше нема, люди змушені переїжджати з усіх міст Італії до Неаполя, щоб таки вилетіти.

«Рейс повинен був полетіти вчора 9 січня о 15.00, потім о 17.00, потім о 21.00 ..... в результаті людей розгорнули у гейта, сказали збирати валізи, рейс скасований. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити», - написав він.

Сьогодні, 10 січня, борт мав вилетіти о 9 ранку, але знову рейс скасували.

«Коли буде виліт не зрозуміло. Люди відмовляються йти від гейта. GreenJek channel зараз знаходиться якраз в аеропорту Неаполя на цьому рейсі і інформація надходить від нього», - додав Беленький.

Він також повідомив, що аеропорт імені Сікорського у Києві не приймає літак італійського лоукостера Ernest через борги.

До слова, в авіакомпанії Ernest попередили, що вони змушені тимчасово припинити продаж квитків на власні рейси, починаючи з 13 січня 2020 року, оскільки Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) повідомило про тимчасове призупинення дії експлуатаційної ліцензії.

Як раніше писав Главком, Управління цивільної авіації Італії (ENAC) призупинило ліцензію італійської бюджетної авіакомпанії Ernest Airlines з 13 січня. Зазначається, що з цієї дати перевізник не може пропонувати квитки для продажу та здійснювати польоти.

Також в ENAC відзначили, що ліцензія залишиться в силі з урахуванням українських різдвяних свят, оскільки Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія.

Відзначається, що цей захід вжито ENAC на підставі положень Регламенту (ЄС) №. 1008 за 2008 рік, у якому загальні правила надання авіаційних послуг в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше Ernest Airlines призупинив рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси та Львова.

Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.