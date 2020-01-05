В Україні з’явиться єдиний туристичний портал



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В уряді визначили терміни запуску порталу

Україна щорічно нарощує потоки туристів. І до осені 2020 року в країні буде створений єдиний туристичний портал, на якому подорожують зможуть отримати різноманітну допомогу. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

«Потрібно створити всі умови, щоб в Україні приїжджало якомога більше туристів. Це, звичайно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпеку. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомога», – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За даними уряду, єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі. Його роботу вже запустять до осені 2020 року. Також будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах. Як додали в Міністерстві культури, молоді і спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, буде реалізовувати цей проект.

У Секретаріаті Кабміну відзначили, що створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності Кабінету міністрів України, що затверджена у вересні 2019 року.

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