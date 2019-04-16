У Рівному випав сніг
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Сніг у Рівному
Фото: www.instagram.com/vitalikdavidiuk
В місті продовжили опалювальний сезон
У Рівному вранці у вівторок, 16 квітня, випав сніг.
Зазначається, що опади тривали недовго. Сніг, який покрив землю, швидко розтанув.
Однак у місті не почали відключати централізоване опалення, як планували напередодні.
Напередодні у Карпатах випав сніг, тепер сніговий покрив сягає від 4 до 127 сантиметрів.
Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, сьогодні в ряді областей прогнозують заморозки.
Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.
За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.