У Рівному випав сніг



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Сніг у Рівному Фото: www.instagram.com/vitalikdavidiuk

В місті продовжили опалювальний сезон

У Рівному вранці у вівторок, 16 квітня, випав сніг.

Зазначається, що опади тривали недовго. Сніг, який покрив землю, швидко розтанув.

Однак у місті не почали відключати централізоване опалення, як планували напередодні.

Напередодні у Карпатах випав сніг, тепер сніговий покрив сягає від 4 до 127 сантиметрів.

Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, сьогодні в ряді областей прогнозують заморозки.

Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.



