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    У Рівному випав сніг

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    <span>Сніг у Рівному</span> - У Рівному випав сніг
    Сніг у Рівному
    Фото: www.instagram.com/vitalikdavidiuk

    В місті продовжили опалювальний сезон

    У Рівному вранці у вівторок, 16 квітня, випав сніг.  

    Зазначається, що опади тривали недовго. Сніг, який покрив землю, швидко розтанув.

    Однак у місті не почали відключати централізоване опалення, як планували напередодні.

    Напередодні у Карпатах випав сніг, тепер сніговий покрив сягає від 4 до 127 сантиметрів. 

    Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, сьогодні в ряді областей прогнозують заморозки. 

    Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

    За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.


    опалювальний сезон опалення
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