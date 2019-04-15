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    У Карпатах знову випав сніг

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    У Карпатах знову випав сніг

    Висота снігового покриву становить 0-4 см

    У Карпатах в середині квітня випав сніг, тепер сніговий покрив сягає від 4 до 127 сантиметрів. Про це повідомив Відділ моніторингу сніголавинної ситуації в Карпатах на своїй сторінці у Facebook.

    «За даними сніголавинних станцій станом на 09:00 15 квітня 2019 року, на пості Пожежевська: температура повітря: -3,4°С, вітер: східний 3 м/с, пориви 5 м/с, незначна хмарність. Висота снігового покриву становить 8-127 см, сніг старий, злежаний, добре закріплений, на сніголавинному пості Плай: температура повітря: -1,1°С, вітер: північно-східний 10 м/с, пориви 14 м/с, незначна хмарність.

    Висота снігового покриву становить 0-4 см, сніг старий, щільний, добре закріплений, на сніголавинному пості Драгобрат: температура повітря - 4,1°С. Висота снігового покриву становить 124 сантиметри», - зазначено у повідомленні.

    Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, сьогодні в ряді областей прогнозують заморозки. 

    Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

    За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.


     

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