В Україні очікуються дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 14 квітня



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У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів

У неділю, 14 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями, дощі, вночі — заморозки, вдень температура підніметься до 11-16°.

Про це повідомили в Укргідтометцентрі.

У південних, вдень 14 квітня, а також у східних та більшості центральних областей пройдуть дощі, на решті території без опадів, прогнозують синоптики. Хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у західних областях прогнозуються сильні заморозки 0-3°, у північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Денна температура підніметься до 6-11° тепла на півночі країни. На решті території вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі 14 квітня - на поверхні грунту заморозки 0-5°. Нічна температура у столиці 2-4° тепла, денна 7-9° тепла. По області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

15 та 16 квітня у північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території хмарно, дощі, окремі грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Вночі сильні заморозки у повітрі — до 0-4°, у Карпатах — до 1-6°, у Житомирській та Київській областях - заморозки у повітрі 0-2°.

Температура вдень 15 квітня - 6-11° тепла; у Житомирській та Київській областях 7-12° тепла, у Карпатах вдень близько 0°. 16 квітня стовпчик термометра підніметься до 10-15°.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі 15 квітня без опадів, вдень 15 та 16 квітня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі 15 квітня прогнозуються сильні заморозки у повітрі 0-3°, 16 квітня вночі буде 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла.