Нема контакту. Заступник секретаря РНБО розповів про взаємодію з Офісом президента



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Сергій Кривонос переконаний, що роль Ради національної безпеки і оборони під час війни має бути значно потужнішою

«Рівень сприйняття Ради нацбезпеки значно впав за останні місяці», - генерал Кривонос

Рівень сприйняття Ради національної безпеки значно впав за останні місяці. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, відповідаючи на питання, наскільки до рекомендацій РНБО сьогодні дослухаються в Офісі президента.

«Це питання краще поставити Офісу президента. Але я бачу, що рівень сприйняття Ради нацбезпеки значно впав за останні місяці. Немає того контакту, який потрібен. Чи то через непрофесійність дій, чи то через неправильність подачі інформації», - сказав генерал.

Сергій Кривонос переконаний, що роль Ради національної безпеки і оборони під час війни має бути значно потужнішою.

«Дії РНБО повинні бути глобальними і стратегічними в масштабах держави», - резюмував він.

Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Згодом президен президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.