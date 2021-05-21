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    У Росії 10 людей загинуло від отруєння метаном на очисних спорудах

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    У Слідчому комітеті Росії повідомили, що за фактом загибелі робітників порушено кримінальну справу&nbsp; - У Росії 10 людей загинуло від отруєння метаном на очисних спорудах
    У Слідчому комітеті Росії повідомили, що за фактом загибелі робітників порушено кримінальну справу 
    Фото: instagram.com-online24news.ru

    За фактом загибелі робітників у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу

    У Росії на території селища Дмитриадівка Неклиновського району неподалік від Таганрога на очисних спорудах стався викид метану. Загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляє ТАСС.

    Повідомляється, що ще кілька людей знаходяться в колекторі. «10 загинули, четверо в лікарні, ще кілька в колекторі», – йдеться в повідомленні.

    У Слідчому комітеті Росії повідомляють, що за фактом загибелі робітників порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

    Тим часом, у Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. Померла 38-річна жінка. Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування. Даний випадок захворювання підтверджено лабораторією ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

    Теги: Росія отруєння смерть
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    У Росії 10 людей загинуло від отруєння метаном на очисних спорудах