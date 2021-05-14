Спалах ботулізму в Україні: медики зафіксували першу смерть

Ботулізм – це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини

38-річна жінка вживала в'ялену рибу, яку готувала сама

У Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. Померла 38-річна жінка. Про це повідомляє Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування. Даний випадок захворювання підтверджено лабораторією ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«Всього в області зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, ботулізм – це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору – двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.

Раніше «Главком» писав, що у Чернігівській області троє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана.

Громадян попереджають, що споживання риби в'яленої непатраної, виготовленої з порушенням технології, є небезпечним для здоров'я.

Як відомо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.