Рада закликає США ввести санкції проти «Північного потоку-2»

За ухвалення постанови проголосували 292 народних депутати

Депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США. Вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік-2».

За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 народних депутати.

У документі Верховна Рада закликає Палату представників та Сенат Конгресу США використати усі можливі інструменти, передбачені американським законодавством, щоб зупинити будівництво газопроводу в межах проєкту «Північний потік-2».

Це пропонують зробити шляхом запровадження санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проекту, зокрема проти компанії Nord Stream AG.

Представляючи проєкт відповідної постанови, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що перед парламентом наразі стоїть серйозний виклик – це «боротьба за нашу енергетичну незалежність і безпеку». Адже «Північний потік-2» становить політичну, економічну і енергетичну загрозу для багатьох країн світу, а не лише для України.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США скасовують санкції проти оператора «Північного потоку-2» та його голови Матіаса Варніга. Натомість запроваджуються додаткові обмеження проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва газопроводу.

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути.

При цьому підкреслюється – таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.