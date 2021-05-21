«Я не вів переговорів із Путіним і терористами». Турчинов відповів на звинувачення Медведчука

Турчинов наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах із російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що під час виконання обов‘язків президента України у 2014 році не вів переговори ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з президентом Росії Володимиром Путіним. Так він прокоментував заяву Віктора Медведчука «про уповноваження його на переговори з терористами».

Турчинов розповів, що на початку військового конфлікту в нього, як у голови Верховної Ради, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним: 28 лютого та 1 березня. Під час цих розмов, як повідомив Турчинов, він намагався припинити російську військову агресію проти України.

«Російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов‘язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі», – зазначив політик.

Турчинов також наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах із російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав.

«Навесні 2014 року в мене була зустріч із Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни й не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоби той передав Путіну, щоби Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: «А серйозно?». Я сказав, що це серйозно й інших пропозицій для Кремля в мене немає», – повідомив Турчинов.

Нагадаємо, захист лідера «Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука стверджує, що він не передавав президенту Росії Володимиру Путіну дані щодо військової бази.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.