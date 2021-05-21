У Росії пропонують вдвічі підвищити експортне мито на металобрухт

Український експорт металобрухту зростає вже другий місяць поспіль

Міністерство промисловості і торгівлі РФ запропонувало підвищити мито на експорт металобрухту вдвічі - з 45 євро до 90 євро за тонну.

«З урахуванням світових тенденцій на підвищення, для стабілізації цін на брухт чорних металів та недопущення подальшого зростання цін на металургійну продукцію на російському ринку вважаємо за доцільне встановлення мит на вивезення брухту та відходів чорних металів з території РФ в країни, які не є членами ЄАЕС, на рівні 5%, але не менше ніж 90 євро за тонну продукції на 180 днів», – заявив заступник голови Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов, передає «БізнеЦензор».

При цьому з січня і до липня 2021 року мито на експорт брухту в РФ була підвищена до 5%, але не менше 45 євро за тонну, з 5%, але не менше 5 євро за тонну.

Як повідомлялося, в Україні 19 травня 2021 року набув чинності закон щодо продовження мита на експорт металобрухту до вересня 2026 року. При цьому ставка мита збережена в розмірі 58 євро за тонну сталевого брухту.

У той же час цей рівень ставки мита не є загороджувальним, оскільки, згідно з даними Державної митної служби, українські брухтозаготівельних підприємства в січні-квітні 2021 року збільшили експорт металобрухту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 7,5 рази – до близько 87 тис. тонн.

Більш того, український експорт металобрухту зростає вже другий місяць поспіль. Якщо в лютому 2021 року був вивезено 10,9 тис. Тонн брухту, то в березні – вже 18,9 тис. Тонн брухту (зростання на 73%), а в квітні - 37,9 тис. Тонн (зростання в 2 рази).

Нагадаємо, раніше генеральний директор європейської сталевий асоціації Eurofer Аксель Еггерт заявив про необхідність обмежити експорт металобрухту з Євросоюзу. За його словами, роль сталевого брухту буде зростати в міру прискорення процесу декарбонізації європейської металургії в рамках Green Deal.